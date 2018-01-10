Самолет с 59 пассажирами аварийно приземлился в Варшаве

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Самолет польской авиакомпании LOT совершил аварийную посадку в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена. На борту было 59 пассажиров и четыре члена экипажа.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани в микроблоге в Twitter, самолет рейса номер LO3924 летел из Кракова в Варшаву. Согласно предварительным сведениям, самолет приземлился без переднего шасси. Пострадавших нет.

Аэропорт временно закрыт: он не принимает и не отправляет рейсы. Вышедший из строя авиалайнер убрали с взлетно-посадочной полосы, ее очищают от обломков.