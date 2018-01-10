Пожар в здании IT-технопарка на северо-западе Москвы потушен

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пожар в здании IT-технопарка "Физтехпарк", расположенного на северо-западе Москвы, ликвидирован, сообщает РИА Новости.

Возгорание произошло в ночь на 10 января на Долгопрудненском шоссе, дом 3. По предварительным данным, там загорелся второй этаж пятиэтажного здания. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС в ходе тушения огня спасли двух человек и вывели из горящего здания шесть человек. Один обратился к медикам.