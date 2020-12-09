СК возбудил два дела из-за работы баров в ночное время в Петербурге

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил два уголовных дела из-за работы баров в ночное время в Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ по региону.

Дела были заведены по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору". По такой статье может грозить до шести лет колонии.

По данным следователей, нарушения были выявлены в помещениях трех баров, расположенных на улице Рубинштейна. Сотрудники Роспотребнадзора возбудили дело об административном правонарушении, а деятельность коммерческой структуры временно запретили.

"В период с 5 до 9 декабря (заведения. – Прим. ред.) продолжили оказывать услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, с целью получения прибыли, не приняв мер к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при оказании услуг по общественному питанию в указанных барах", – указали в пресс-службе.

Сейчас СК устанавливает список лиц, подлежащих к привлечению в качестве обвиняемых.

Ранее власти Петербурга назвали условие для смягчения ограничений по COVID-19. Отмечалось, что это может произойти в том случае, если эпидситуация улучшится.

Ранее сообщалось, что работу всех кафе и ресторанов в Петербурге приостановят с 30 декабря по 3 января. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. Кроме того, до 10 января в городе приостановят работу музеи, театры, выставки и концерты.

