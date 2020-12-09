СК возбудил два дела из-за работы баров в ночное время в Петербурге

19:14
Фото: СК РФ
Следственный комитет возбудил два уголовных дела из-за работы баров в ночное время в Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ по региону.
Дела были заведены по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору". По такой статье может грозить до шести лет колонии.
По данным следователей, нарушения были выявлены в помещениях трех баров, расположенных на улице Рубинштейна. Сотрудники Роспотребнадзора возбудили дело об административном правонарушении, а деятельность коммерческой структуры временно запретили.
"В период с 5 до 9 декабря (заведения. – Прим. ред.) продолжили оказывать услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, с целью получения прибыли, не приняв мер к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при оказании услуг по общественному питанию в указанных барах", – указали в пресс-службе.
Сейчас СК устанавливает список лиц, подлежащих к привлечению в качестве обвиняемых.
Ранее власти Петербурга назвали условие для смягчения ограничений по COVID-19. Отмечалось, что это может произойти в том случае, если эпидситуация улучшится.
Ранее сообщалось, что работу всех кафе и ресторанов в Петербурге приостановят с 30 декабря по 3 января. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. Кроме того, до 10 января в городе приостановят работу музеи, театры, выставки и концерты.
Кафе и бары Петербурга проверили на соблюдение ограничений из-за коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: