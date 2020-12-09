Прокуратура начала проверку после прорыва трубы с горячей водой на юго-западе Москвы

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Московская прокуратура начала проверку после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Теплый Стан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По предварительным данным, в связи с прорывом трубы горячего водоснабжения образовался водяной фонтан кипятка высотой около 3 метров, а также большое облако пара", – говорится в сообщении.

Специалистам предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося, а также дать оценку соблюдению требований федерального законодательства.

Прорыв трубы с горячей водой произошел в среду, 9 декабря. На месте происшествия из-под земли бил фонтан с кипятком. В районе аварии было перекрыто движение.

Подачу тепла горожанам, проживающим рядом, организовали по резервной магистрали. В настоящее время поврежденный участок теплосети локализован.