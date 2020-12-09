Власти Оренбуржья взяли на контроль пожар на нефтяной скважине

10:27
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Власти Оренбургской области взяли на контроль ситуацию на горящей нефтяной скважине, сообщает РИА Новости.
В областном правительстве рассказали, что скважина принадлежит "Нефтегорской буровой компании". Комплекс относится к объектам федерального государственного экологического надзора, который проводит Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.
По поручению министра природных ресурсов региона Александра Самбурского на место происшествия выехала Бузулукская специализированная лаборатория ГБУ "Экологическая служба". Она должна контролировать экологическую обстановку.
О возгорании на нефтяной скважине Таллинского месторождения – 2, которая располагается в Оренбургской области, сообщалось утром. Пожар вспыхнул в пяти километрах от села Таллы Грачевского района.
Газовый фонтан буровой скважины высотой 25 метров горит на площади 100 квадратных метров. К тушению привлекли 50 человек и 14 единиц техники.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек. Мужчина 1993 года рождения получил термические ожоги и был госпитализирован.
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