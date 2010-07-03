МВД РФ в 2019 году задержало 14 человек, воевавших на стороне боевиков за рубежом

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

МВД Российской Федерации объявило, что с начала 2019 года на территории страны задержали 14 человек, вернувшихся после участия в боевых действиях за рубежом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В результате принимаемых мер в 2019 году по факту организации деятельности террористических организаций и участия в них за пределами Российской Федерации возбуждено 379 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации")", – заявили в МВД.

К уголовной ответственности также планируют привлечь 14 задержанных, которых подозревают в военной помощи международным террористическим организациям.

Как заявили в правоохранительном ведомстве, МВД взаимодействует с сотрудниками ФСБ и применяет алгоритм, направленный на контроль и противодействие причастных к деятельности террористических структур.

Ранее стало известно, что Мещанский районный суд Москвы арестовал 9 приезжих (8 мужчин, 1 женщина) из стран СНГ, которых подозревают в причастности к террористической деятельности. Обвиняемые могут получить сроки заключения от 10 до 20 лет.

