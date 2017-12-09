На рождественской ярмарке в Италии автомобиль наехал на пешеходов

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Автомобиль совершил наезд на пешеходов на рождественской ярмарке на центральной площади итальянского города Сондрио.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в результате происшествия пострадали четыре человека. Состояние одного из них оценивается, как тяжелое.

Водитель, итальянец по национальности, задержан. Уточняется, что полиция не рассматривает версию о терроризме.

В конце ноября автомобиль взорвался около рождественской ярмарки в британском городе Пиннер. Взрыв произошел всего в нескольких метрах от сотен взрослых и детей, гуляющих на рынке. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.