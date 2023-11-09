В "Транснефти" заявили о штатной работе трубопровода после обнаружения СВУ

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Нефтепродуктопровод Ярославль – Приморск-2 работает в штатном режиме после обезвреживания самодельного взрывного устройства (СВУ), которое накануне было обнаружено в охранной зоне трубопровода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя "Транснефти" Игоря Демина.

Он напомнил, что патрульная группа управления безопасности ООО "Транснефть – Балтика" обнаружила СВУ 8 ноября в 12:40 по московскому времени во время планового обхода. На место прибыли специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии, они обезвредили взрывное устройство на месте.

Демин добавил, что спецслужбы сейчас проводят следственные мероприятия.

Ранее подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Говорилось, что трубопровод Balticconnector сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

Финская полиция считает причастным к повреждению газопровода Китай. Там установили, что в момент инцидента около газового объекта находилось китайское судно.

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