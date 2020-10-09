Мужчину с магазином для пистолета задержали у школы в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бойцы Росгвардии задержали мужчину с магазином для пистолета на территории одной из школ столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сигнал "тревога" из образовательного учреждения поступил в дежурную часть межрайонного отдела вневедомственной охраны Зеленоградского административного округа Москвы поздним вечером", – рассказали в пресс-службе управления национальной гвардии России.

По данным ведомства, о постороннем сообщил школьный охранник. Неизвестный мужчина искал что-то в кустах, но был задержан оперативно-следственной группой.

Как оказалось, 18-летний молодой человек заказал магазин с патронами в нелегальном интернет-магазине. По заключению экспертов, боеприпасы предназначались для охолощенного оружия. Разбирательство по факту произошедшего продолжается.

Два дня назад в Москве из травматического оружия ранили мужчину. Конфликт между двумя людьми возник 7 октября, в районе 14:00 на Холмогорской улице. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

