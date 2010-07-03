Ученый Владимир Ларин найден мертвым в Москве

Тело ученого Владимира Ларина обнаружили в Москве. Причиной смерти ученого стало огнестрельное ранение.

Как сообщил "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах, 80-летнего мужчину обнаружили на балконе квартиры по улице Удальцова.

Информацию подтвердил РБК его сын Николай Ларин. Предположительно, геолог свел счеты с жизнью из-за тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием.

Владимир Ларин в 1961 году окончил геологический факультет МГУ, в 1989 году защитил докторскую диссертацию. Автор пяти книг и более 40 научных статей.

Ученый выдвинул разновидность гипотезы "расширяющейся Земли", согласно которой, движение материков может объясняться увеличением объема планеты.

Также Ларин является автором металлогидридной теории строения Земли, по которой все особенности развития Земли объясняются выделением из недр водорода.