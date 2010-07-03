Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Один человек погиб при пожаре в квартире в столичном районе Ивановское. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по городу.

Инцидент произошел в доме № 1, корпусе 2 на Свободном проспекте. По указанному адресу в квартире на 16 этаже произошло возгорание личных вещей.

Возгорание уже удалось ликвидировать. Общая площадь пожара составила три квадратных метра.

На месте ЧП сейчас работает столичная полиция, уточняются причины возникновения огня.

Ранее пожарные спасли пятилетнего ребенка при ликвидации пожара в многоэтажке на юге столицы. Пожар произошел в одной из квартир по адресу: Востряковский проезд, дом № 21, корпус 2.

