Очевидцы сообщили об эвакуации посетителей из IKEA Теплый стан

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Эвакуация прошла в магазине "IKEA Теплый Стан". Об этом сообщили очевидцы.

В пресс-службе МЧС Москвы отметили, что в здании сработала ложная сигнализация. "Никакого возгорания не было", – говорится в сообщении.

3 октября людей эвакуировали из центра детской психиатрии в Москве из-за угрозы взрыва. Из здания в итоге были выведены более 150 человек.

В конце сентября из-за задымления эвакуировали посетителей торгового центра "Нижегородский пассаж" на юго-востоке Москвы. В одном из кафе заведения произошла вспышка жировых отложений.

В том же месяце на севере города вывели посетителей и персонал поликлиники Минобороны РФ. Задымление обнаружили в медучреждении на улице 5-й Магистральной.

