Двое пострадали из-за хлопка газа в двухэтажке в Марий Эл

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в двухэтажном жилом доме в Звениговском районе Марий-Эл. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Уточняется, что инцидент произошел в населенном пункте Красногорский. На данный момент пострадавшие госпитализированы.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее прогремел взрыв в жилом здании в Ногинске. В результате произошло обрушение нескольких этажей, всего было разрушено 17 квартир. В Минздраве сообщили, что из-за взрыва пострадали 15 человек, в том числе двое детей.