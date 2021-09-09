Число жертв урагана "Ида" в США увеличилось до 82 – СМИ

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Число жертв урагана "Ида" в США превысило 80 человек. Такие данные приводит телеканал CBS News, ссылаясь на информацию от властей пострадавших штатов.

Уточняется, что в юго-восточных штатах от удара стихии погибли 30 человек. При этом 26 из них скончались в Луизиане.

Кроме того, в северо-восточных штатах сообщили о гибели 52 человек.

Таким образом, всего на данный момент жертвами урагана стали 82 человека.

Ранее американский лидер объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана "Ида". Также он распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим, в которую войдут программы поддержки граждан, в том числе предоставление грантов на временное жилье и ремонт дома.

29 августа Национальный центр США по слежению за ураганами заявил, что ураган "Ида" обрушился на побережье Луизианы у города Порт-Фуршон. Урагану присвоили четвертую категорию из пяти возможных.

Позднее представитель Геологической службы США заявил, что ураган "Ида" поменял направление течения реки Миссисипи. По информации эксперта, это случилось из-за сильного ветра, превышающего скорость в 240 километров в час, а также вследствие штормового прилива в Мексиканском заливе.