На Сахалине мужчина украл из плюшевого медведя 3 млн рублей

07:38
Фото: Москва 24/Александр Авилов
На Сахалине мужчина пришел в гости к девушке и украл три миллиона рублей, которые находились внутри плюшевого медведя. Об этом пишет портал Citysakh.ru, ссылаясь на информацию ГУ МВД по региону.
По данным правоохранителей, злоумышленник пришел в гости по приглашению 18-летней дочери потерпевшей. 21-летний подозреваемый также похитил деньги из комода и золотые украшения на сумму 72 тысячи рублей.
После этого мужчина спрятался от полицейских в подвале дома на севере Сахалина.
Позднее злоумышленника удалось найти. На момент задержания он уже успел потратить похищенные деньги, а украшения передал другу для продажи в ломбард.
По факту случившегося было открыто уголовное дело.
Ранее сотрудники столичной полиции задержали мошенников, укравших 23 миллиона рублей с банковского счета 82-летней дочери легендарного советского летчика Валерия Чкалова. По информации полиции, подозреваемые звонили женщине в течение двух недель, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка.
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