Число жертв пожара в ковид-больнице в Северной Македонии увеличилось до 14 – СМИ

Фото: alsat.mk

Число жертв пожара в коронавирусной больнице в Северной Македонии увеличилось до 14 человек. Такую информацию сообщает телеканал Alsat-M.

По имеющимся данным, возгорание случилось в среду, 8 сентября, в 21:00 (22:00 по московскому времени).

"Как минимум 14 человек погибли при пожаре", – сообщает СМИ со ссылкой на источник.

В материале добавляется, что в результате случившегося пострадали порядка 20 человек.

В тушении пожара приняли участие 7 машин и 30 пожарных.

Ранее стало известно, что возгорание произошло в медучреждении в городе Тетово.

Сообщалось о 10 погибших в результате случившегося. Такие данные приводил министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче.