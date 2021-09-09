Бастрыкин проконтролирует проверку данных о выселении отца с дочерью из квартиры в Москве

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК доложить о ходе проверки данных о выселении отца с дочерью из квартиры в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в результате семейного конфликта отец-одиночка и его малолетняя дочь оказались на улице.

"Следователям необходимо доложить о ходе проверки по информации СМИ о семейном конфликте", – подчеркнули в СК.

До этого стало известно, что СК возбудил уголовное дело по факту пропажи в Москве 14-летнего ученика кадетского корпуса из Тамбова. Сообщалось, что житель Мичуринска Андрей Донских вышел из автобуса в районе Царицыно и ушел в неизвестном направлении.