Пассажиры и водитель автобуса не пострадали в ДТП на Ильинском шоссе

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Водитель и пассажиры автобуса № 452 не пострадали в результате аварии на Ильинском шоссе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на "Мострансавто".

"Пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Вины водителя автобуса нет", – отметили в организации.

Инцидент произошел после того, как легковой автомобиль занесло после попытки обогнать попутное транспортное средство. В результате ДТП пострадал водитель машины.

Авария произошла на повороте в районе остановочного пункта "Конник" по Ильинскому шоссе. По факту происшествия проводится проверка.

7 сентября ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло на Перовской улице. Автобус № 314 столкнулся с машиной в районе дома 54/54. Травму руки получила пассажир автобуса, ее госпитализировали.

