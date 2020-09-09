Спасатели в Подмосковье спилили с пальца подростка подшипник

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Спасатели ГКУ МО "Мособлпожспас" помогли подростку, на пальце которого застрял подшипник. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Как рассказали в ведомстве, вечером во вторник, 8 сентября, в пожарное подразделение обратился мужчина, сын которого надел на палец подшипник, а снять не смог. Самостоятельно помочь ребенку у отца также не получилось.

"Когда попытки мужчины снять обойму в домашних условиях не увенчались успехом и палец ребенка начал опухать, мужчина решил обратиться за помощью. Постоянно проливая место спила водой во избежание нагревания металла, спасатели разрезали металлическое кольцо специальным инструментом и освободили палец", – объяснили в пресс-службе "Мособлпожспаса".

На операцию потребовалось порядка 15 минут. Палец удалось освободить, подросток дискомфорта не испытал.

В начале недели спасатели в Подмосковье освободили собаку, которая застряла в ограждении школы. Поскольку сотрудники образовательного учреждения помочь животному не сумели, потребовалась помощь спасателей 338-й пожарной части "Мособлпожспаса".

