Спасатели в Подмосковье спилили с пальца подростка подшипник

11:43
Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"
Спасатели ГКУ МО "Мособлпожспас" помогли подростку, на пальце которого застрял подшипник. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Как рассказали в ведомстве, вечером во вторник, 8 сентября, в пожарное подразделение обратился мужчина, сын которого надел на палец подшипник, а снять не смог. Самостоятельно помочь ребенку у отца также не получилось.
"Когда попытки мужчины снять обойму в домашних условиях не увенчались успехом и палец ребенка начал опухать, мужчина решил обратиться за помощью. Постоянно проливая место спила водой во избежание нагревания металла, спасатели разрезали металлическое кольцо специальным инструментом и освободили палец", – объяснили в пресс-службе "Мособлпожспаса".
На операцию потребовалось порядка 15 минут. Палец удалось освободить, подросток дискомфорта не испытал.
В начале недели спасатели в Подмосковье освободили собаку, которая застряла в ограждении школы. Поскольку сотрудники образовательного учреждения помочь животному не сумели, потребовалась помощь спасателей 338-й пожарной части "Мособлпожспаса".
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