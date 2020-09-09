Пожар произошел в лагере беженцев в Греции

Фото: AP Photo/Panagiotis Balaskas

Пожар произошел в греческом лагере для беженцев "Мория", сообщает RT.

Огонь распространился внутри и за пределами лагеря. В настоящий момент причина пожара, а также размер ущерба неизвестны.

В лагере проживало около 12,5 тысячи человек. В настоящий момент они находятся на улице под охраной. Ранее там ввели дополнительные ограничения после того, как у одного из беженцев обнаружили коронавирус.

Также известно, что 12 человек погибли при обрушении на мраморном руднике в Пакистане. Инцидент произошел в округе Мохманд провинции Хайбер-Пахтунхва. Для ликвидации последствий и поисков пропавших без вести привлекались спецтехника и дополнительные отряды спасателей.