Пожар произошел в лагере беженцев в Греции

10:58
Фото: AP Photo/Panagiotis Balaskas
Пожар произошел в греческом лагере для беженцев "Мория", сообщает RT.
Огонь распространился внутри и за пределами лагеря. В настоящий момент причина пожара, а также размер ущерба неизвестны.
В лагере проживало около 12,5 тысячи человек. В настоящий момент они находятся на улице под охраной. Ранее там ввели дополнительные ограничения после того, как у одного из беженцев обнаружили коронавирус.
Также известно, что 12 человек погибли при обрушении на мраморном руднике в Пакистане. Инцидент произошел в округе Мохманд провинции Хайбер-Пахтунхва. Для ликвидации последствий и поисков пропавших без вести привлекались спецтехника и дополнительные отряды спасателей.
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