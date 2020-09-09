Пожар произошел в здании в подмосковном Красногорске

Пожар в строении произошел в городском округе Красногорск.
Как сообщается на сайте МЧС по региону, возгорание произошло 26-м километре Новорижского шоссе.
Отмечается, что открытое горение ликвидировали на площади 800 квадратных метров.
Никто не пострадал. На место привлекалось 10 единиц техники и 34 человека личного состава.
Как сообщили ТАСС
в пресс-службе МЧС по региону, горели декорации на площадке "Главкино".
Три человека ранее погибли при пожаре в квартире 9-этажного жилого дома в Зеленограде.