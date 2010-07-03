В Германии 13 авиапассажиров пострадали из-за турбулентности

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В Германии 13 человек пострадали на борту самолета Eurowings из-за турбулентности. Об этом сообщила в Twitter пожарная служба германской столицы.

Уточняется, что самолет Airbus 319, следовавший из итальянского города Ламеция-Терме в Берлин, попал в зону турбулентности перед посадкой. В результате произошедшего в больницу были доставлены пять человек, у них зафиксированы легкие травмы, у одного из них – травмы средней тяжести.

Ранее сообщалось, что самолет "Аэрофлота", летевший из Владивостока в Москву, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за смерти пассажира.

Пассажир 1956 года рождения почувствовал себя плохо во время полета. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту. Спасти пассажира не удалось – на момент восхождения реаниматологов на борт он скончался.

