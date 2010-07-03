Жителя Вологодской области заподозрили в убийстве двух сыновей на рыбалке

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Вологодской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в убийстве двух своих сыновей на рыбалке, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ Следственного комитета.

Тела мужчины 1981 года рождения с колото-резаным ранением и его брата 1982 года рождения с огнестрельным ранением нашли 6 сентября на острове в акватории реки Сухоны на территории Сокольского района.

На месте происшествия находился отец погибших 1958 года рождения в состоянии опьянения. По данным следствия, мужчины, приехавшие на рыбалку и охоту из Сокола, распивали спиртные напитки.

Изъяты нож и зарегистрированное на одного из погибших ружье, ставшие, как предполагается, орудиями убийства. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее 27-летнюю жительницу города Вилючинск на Камчатке заподозрили в убийстве двоих ее детей – 1,5-месячной девочки и 5-летнего мальчика. Инцидент произошел 9 сентября на берегу бухты Крашенинникова.