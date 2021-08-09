В Москве задержали пожилую женщину, стоявшую в окне с грудной дочерью на руках

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Женщину, которая забралась в оконный проем с грудным ребенком, на юго-западе столицы задержали сотрудники Росгвардии. Информация об этом появилась на сайте регионального управления Росгвардии.

"На место происшествия были вызваны спасатели и бригада медиков. После того как сотрудники МЧС вскрыли входную дверь квартиры, росгвардейцам удалось задержать гражданку. Женщина находилась в невменяемом состоянии и объяснить свой поступок не смогла", – говорится в сообщении.

Инцидент случился на улице Херсонская. На руках у 59-летней москвички была ее полуторамесячная дочь, которую после задержания женщины доставили в больницу. Матери ребенка проведут психиатрическую экспертизу.

Ранее на пляже Воронежа автомобиль насмерть задавил младенца. Инцидент произошел 8 августа примерно в 19:30 недалеко от 500-го километра трассы М-4 "Дон".