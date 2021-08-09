Ворвавшегося в детский сад под Петербургом мужчину задержали

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Мужчина, незаконно проникший на территорию частного детского сада в Ленинградской области, задержан. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

"Около 17:00 мск сотрудники уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области задержали на улице Столичной в городе Кудрово 32-летнего ранее судимого жителя города Санкт-Петербурга. Его подозревают в проникновении на территорию детского сада", – говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанного доставили в отдел полиции. Специалисты проводят проверку.

О случившемся стало известно 9 августа. Мужчина с ножом ворвался в частный детский сад в городе Кудрово Ленинградской области. Заведующая учреждения сообщила, что оружия у злоумышленника не видела, его заметили дети.

Сотрудники детского сада согласно инструкции нажали тревожную кнопку. На место оперативно прибыла частная охранная кампания. Отмечается, что мужчина вел себя неадекватно, что-то кричал и бегал по крышам.