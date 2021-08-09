СК возбудил дело после гибели младенца под колесами иномарки на пляже в Воронеже

12:48
Фото: voronezh.sledcom.ru
Следователи возбудили уголовное дело после трагедии на пляже в Воронеже, где младенец погиб под колесами иномарки, сообщает РИА Новости.
Несчастный случай произошел вечером 8 августа на пляже недалеко от санатория имени Дзержинского.
Неизвестный за рулем Ford Focus наехал на 10-месячного мальчика, отдыхавшего со своим отцом. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
Уголовное дело расследуется по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти ребенка. Допрашиваются свидетели, устанавливается лицо, управлявшее автомобилем.
Местные телеграм-каналы приводят слова очевидцев трагедии. Они заявляют, что на пляже рядом отдыхали рядом две незнакомые семьи. В какой-то момент Ford Focus поехал вперед. Очевидцы также говорят, что за рулем иномарки могла быть маленькая дочь владельцев Ford Focus. Так якобы говорили сами родители девочки.
Ранее в столичном районе Фили-Давыдково водитель машины сбил четырехлетнего ребенка. По предварительным данным, в момент ДТП мальчик шел с мамой. Ребенка доставили в больницу с диагнозом "сотрясение головного мозга".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: