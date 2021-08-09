СК возбудил дело после гибели младенца под колесами иномарки на пляже в Воронеже

Фото: voronezh.sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело после трагедии на пляже в Воронеже, где младенец погиб под колесами иномарки, сообщает РИА Новости.

Несчастный случай произошел вечером 8 августа на пляже недалеко от санатория имени Дзержинского.

Неизвестный за рулем Ford Focus наехал на 10-месячного мальчика, отдыхавшего со своим отцом. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Уголовное дело расследуется по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти ребенка. Допрашиваются свидетели, устанавливается лицо, управлявшее автомобилем.

Местные телеграм-каналы приводят слова очевидцев трагедии. Они заявляют, что на пляже рядом отдыхали рядом две незнакомые семьи. В какой-то момент Ford Focus поехал вперед. Очевидцы также говорят, что за рулем иномарки могла быть маленькая дочь владельцев Ford Focus. Так якобы говорили сами родители девочки.

Ранее в столичном районе Фили-Давыдково водитель машины сбил четырехлетнего ребенка. По предварительным данным, в момент ДТП мальчик шел с мамой. Ребенка доставили в больницу с диагнозом "сотрясение головного мозга".

