Обыски проходят в красноярском главке МВД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В главке МВД по Красноярскому краю проводятся обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.
"Это обыск в отношении сотрудников прошлых лет. Это обычная плановая чистка в отношении недобросовестных сотрудников", – указывается в сообщении. Уточняется, что мероприятия проводят сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности МВД.
По неподтвержденной информации, уголовное дело связано с задержанием начальника подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции в 2014 году.
В начале августа в отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края возбудили уголовное дело. С 22 марта по 1 августа 2019 года они не приняли мер по ликвидации лесных пожаров. Из-за этого возгорание распространилось на большие территории. Сумма ущерба устанавливается.
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