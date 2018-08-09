Мощный поток грязи и камней накрыл город в Швейцарии

Мощный селевой поток накрыл небольшой город Шамозон в Швейцарии. Видео происшествия появилось в Сети. Информации о пострадавших не поступало.

В ролике видно, как грязевая лавина вышла из берегов реки и ударилась о мост. Брызги поднялись настолько высоко, что оказались на уровне третьего этажа стоявшего рядом дома.

Кроме того, поток повредил несколько автомобилей.