Задержанный на Чукотке американец находится в больнице

9 августа, 18:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Состояние американца Джона Мартина, задержанного у берегов Чукотки, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На данном этапе его жизни ничего не угрожает, состояние оценивается медиками как удовлетворительное. Он продолжает получать необходимую медицинскую помощь, жалоб с его стороны не поступало ", – сказала она, передает ТАСС.
Захарова добавила, что российский МИД тесно сотрудничает с местными органами власти и диппредставителями США по вопросу судьбы американца.
Джон Мартин Уильям III путешествовал по реке Юкон в штате Аляска на личной лодке. Две недели назад мужчина решил выйти в открытое море. В результате из-за сложных метеорологических условий американцу пришлось провести несколько дней на воде. В начале августа он оказался на российской территории.
Ранее сообщалось, что на Чукотке задержали гражданина США, который нелегально прибыл в Россию с Аляски на лодке и попросил политического убежища. Однако эта информация не подтвердилась.
По словам иностранца, он рыбачил и охотился на побережье Аляски, а затем решил уплыть в Китай, но оказался в России.
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