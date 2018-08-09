Москвичку изнасиловали в Кармадонском ущелье в районе места гибели Бодрова

Фото: ТАСС/Александра Чумичева

Москвичку изнасиловали в Кармадонском ущелье в Северной Осетии, сообщает Агентство "Москва". 23-летняя девушка обратилась в полицию 9 августа.

Девушка работает барменом в московском стриптиз-клубе "Зажигалка". Жительница столицы рассказала, что вечером 5 августа она путешествовала по Кармадонскому ущелью, и на территории заброшенного санатория "Кармадон" ее изнасиловал 34-летний знакомый по имени Сослан.

По данному факту сотрудники столичные следователи проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, в сентябре 2002 года в Кармадонском ущелье сошла лавина, а за ней – селевой поток. В результате разгула стихии погибли около 100 человек, среди которых оказалась съемочная группа кинофильма "Связной" во главе с Сергеем Бодровым-младшим.