Актриса из сериала "Счастливы вместе" Симдянкина впала в кому

9 августа, 14:38
Актриса Мария Симдянкина, известная по роли в сериале "Счастливы вместе", впала в кому. Об этом рассказала подруга 32-летней артистки Елена Ксенофонтова, сообщают "Дни.ру".
По ее словам, Симдянкина на протяжении нескольких лет тщетно борется с опасной болезнью. Она перенесла несколько операций, "комы, ошибки врачей, равнодушие, насилие..."
При этом Ксенофонтова не стала называть диагнозы, отметив лишь, что они "тяжелейшие". Три дня назад, по словам подруги, у актрисы отказали сердце, легкие и почки. Она впала в кому и врачи сказали, что она не выживет.
Сегодня в 08:00 ее должны были отключить. Однако в 03:00 в состоянии актрисы произошли резкие изменения. Медленно начало подниматься давление, заработало сердце.
В 07:30 начались судороги, которые погасили. А затем Симдянкина задышала. Врачи отключили ее от аппарата искусственной вентиляции легких и надели кислородную маску.
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