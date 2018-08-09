Актриса из сериала "Счастливы вместе" Симдянкина впала в кому

Актриса Мария Симдянкина, известная по роли в сериале "Счастливы вместе", впала в кому. Об этом рассказала подруга 32-летней артистки Елена Ксенофонтова, сообщают "Дни.ру".

По ее словам, Симдянкина на протяжении нескольких лет тщетно борется с опасной болезнью. Она перенесла несколько операций, "комы, ошибки врачей, равнодушие, насилие..."

При этом Ксенофонтова не стала называть диагнозы, отметив лишь, что они "тяжелейшие". Три дня назад, по словам подруги, у актрисы отказали сердце, легкие и почки. Она впала в кому и врачи сказали, что она не выживет.

Сегодня в 08:00 ее должны были отключить. Однако в 03:00 в состоянии актрисы произошли резкие изменения. Медленно начало подниматься давление, заработало сердце.

В 07:30 начались судороги, которые погасили. А затем Симдянкина задышала. Врачи отключили ее от аппарата искусственной вентиляции легких и надели кислородную маску.