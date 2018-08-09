В столице задержали тренера по подозрению в развращении трех девочек

9 августа, 13:40
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Правоохранители задержали руководителя спортивного подразделения московского досугово-спортивного центра. Мужчину подозревают в развращении трех несовершеннолетних девочек, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, весной 2018 года в полицию обратился гражданин, который рассказал, что сотрудник одного из столичных досугово-спортивных центров совершил развратные действия в отношении его дочери. Заявитель назвал имя и должность предполагаемого правонарушителя.
Следователи установили, что москвич с сентября 2016 года до марта текущего года под предлогом индивидуальных занятий уединялся с девочками. Это происходило в спортивном зале, находящемся на улице Руставели.
"Под видом проведения тренировки он оголял свои половые органы, прижимался ими к несовершеннолетним, трогал девочек за грудь. Насильственных действий сексуального характера, по предварительным данным, не совершал", – рассказал собеседник агентства.
Как сообщается, на данный момент установлены трое потерпевших. Источник отметил, что 45-летнего подозреваемого задержали в его квартире на улице Гончарова. Возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении двух и более несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что учитель истории в одной из школ в районе Хорошево-Мневники был арестован за развращение малолетнего. Позже его уличили в сексуальном насилии над еще одним ребенком.
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