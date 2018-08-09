Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции

9 августа, 12:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Лодка с нелегальными мигрантами затонула в Эгейском море у берегов Турции. Погибли девять человек. ЧП произошло в турецкой провинции Айдын, передает агентство Anadolu.
По данным агентства, в числе погибших – две женщины и семь детей. На место происшествия прибыли катера службы береговой охраны Турции. Им удалось спасти четырех человек. Как рассказали выжившие мигранты, всего в лодке было 13 человек. Они пытались добраться до Греции.
Отмечается, что нелегальные мигранты нередко предпринимают попытки попасть в Европу через Турцию. Чаще всего они отправляются на лодках с побережья Эгейского моря в Грецию, а иногда – с черноморского побережья Турции в Болгарию и Румынию.
Ранее глава МИД Испании заявил о необходимости мигрантов в Европе. Он подчеркнул, что стареющему населению континента "нужна свежая кровь".
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