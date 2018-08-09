На голове найденной в чемодане погибшей женщины был полиэтиленовый пакет

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На голове найденного в Воронцовском парке в чемодане тела женщины был полиэтиленовый пакет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что женщина умерла за две недели до того, как ее обнаружили. Бесхозный чемодан нашел сотрудник ЧОП, уроженец Волгоградской области, недалеко от детской площадки. На теле были явно выраженные гнилостные изменения. На погибшей была коричневая футболка и черная юбка.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.