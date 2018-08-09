Пожар произошел на стадионе в Измайлове

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Людей эвакуировали со стадиона в Измайлове из-за пожара. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

По предварительной информации, возгорание случилось в подтрибунном помещении стадиона, расположенного на улице Советская на востоке Москвы. "Из соображений безопасности эвакуированы 12 человек, что горит и площадь пожара выясняется", – пояснили в экстренных службах Агентству "Москва".

Сведения о пожаре подтвердили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС, уточнив, что площадь возгорание составила около 20 квадратных метров. В 10:15 пожар был ликвидирован. Данных о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.