В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 28 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"У всех (скончавшихся. – Прим. ред.) был подтвержден диагноз "пневмония", – заявили в штабе.

Таким образом, всего за время пандемии в столице скончались 4 087 человек с подтвержденным COVID-19.

Ранее стало известно, что в Москве выявлено рекордно низкое число новых случаев COVID-19 (568) с начала апреля. Специалисты из Оперштаба подчеркнули, что количество выявленных случаев на 64 процента меньше, чем месяц назад, и на 90 процентов меньше, чем два месяца назад.

За последние сутки в России зафиксировано 6 509 новых случаев коронавируса. Из них 27,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране выявили 707 301 случай коронавируса.

В России выявлено 6 509 новых случаев COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выразил уверенность, что на территории России станет доступно не менее 3–4 вакцин от коронавируса. Он отметил, что клинические испытания вакцины, которые уже организованы, идут в штатном режиме.