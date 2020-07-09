В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

09 июля, 22:54
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 28 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"У всех (скончавшихся. – Прим. ред.) был подтвержден диагноз "пневмония", – заявили в штабе.
Таким образом, всего за время пандемии в столице скончались 4 087 человек с подтвержденным COVID-19.
Ранее стало известно, что в Москве выявлено рекордно низкое число новых случаев COVID-19 (568) с начала апреля. Специалисты из Оперштаба подчеркнули, что количество выявленных случаев на 64 процента меньше, чем месяц назад, и на 90 процентов меньше, чем два месяца назад.
За последние сутки в России зафиксировано 6 509 новых случаев коронавируса. Из них 27,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране выявили 707 301 случай коронавируса.
В России выявлено 6 509 новых случаев COVID-19
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выразил уверенность, что на территории России станет доступно не менее 3–4 вакцин от коронавируса. Он отметил, что клинические испытания вакцины, которые уже организованы, идут в штатном режиме.
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