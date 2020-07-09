Подозреваемые в разбойном нападении на пенсионера задержаны в Подмосковье

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В Подмосковье полицейские задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Известно, что по подозрению в совершении преступления задержаны двое ранее судимых мужчины в возрасте 37 и 45 лет.

"Злоумышленники, находясь в лесном парке в поселке Томилино, применив физическую силу и слезоточивый газ, похитили у 66-летнего мужчины сумку с личными вещами", – рассказала начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

После поступившего от потерпевшего заявления оперативники осмотрели место происшествия. Там им удалось обнаружить мобильный телефон одного из нападавших. На сотовый вскоре позвонил мужчина с просьбой вернуть телефон.

"Договорившись о встрече, оперативники задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния недалеко от места преступления", – пояснили в пресс-службе.

При личном досмотре у задержанных нашли газовый баллончик и украденную сумку. В отношении злоумышленников открыто уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".

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