Подозреваемые в разбойном нападении на пенсионера задержаны в Подмосковье

07:12
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.
Известно, что по подозрению в совершении преступления задержаны двое ранее судимых мужчины в возрасте 37 и 45 лет.
"Злоумышленники, находясь в лесном парке в поселке Томилино, применив физическую силу и слезоточивый газ, похитили у 66-летнего мужчины сумку с личными вещами", – рассказала начальник пресс-службы Татьяна Петрова.
После поступившего от потерпевшего заявления оперативники осмотрели место происшествия. Там им удалось обнаружить мобильный телефон одного из нападавших. На сотовый вскоре позвонил мужчина с просьбой вернуть телефон.
"Договорившись о встрече, оперативники задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния недалеко от места преступления", – пояснили в пресс-службе.
При личном досмотре у задержанных нашли газовый баллончик и украденную сумку. В отношении злоумышленников открыто уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".
Ранее мужчина напал на кассира автозаправки в центре Москвы. Инцидент произошел в помещении АЗС на Полуярославской набережной.
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