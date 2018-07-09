На депутата Госдумы напали во время общения с моделью в машине

9 июля, 15:47
Фото: ТАСС/фотослужба Госдумы РФ/Марат Абулхатин
Депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева избили, когда он общался в своей машине с моделью, сообщает Агентство "Москва".
Источник пояснил, что при нападении тот сидел в автомобиле с 24-летней девушкой из модельного агентства. Какими отношениями они связаны, не уточняется.
Ранее сообщалось, что на улице Полины Осипенко неизвестный подошел к машине Жигарева, открыл дверь, несколько раз ударил его по лицу, вытащил из салона и продолжил избивать. После этого преступник скрылся.
Депутат попал в больницу с сотрясением головного мозга, гематомами, ссадинами и ушибами по всему телу, подозрением на перелом челюсти. Полиция начала проверку.
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