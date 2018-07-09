На авиазаводе в Иркутске произошел пожар

В одном из цехов на иркутском авиазаводе произошло возгорание. Дым от пожара поднялся высоко в небо и виден даже на окраине города. В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные подразделения. Об этом сообщила пресс-секретарь авиазавода Марина Лукинская.

"Пожар начался в гальваническом цеху. Что стало причиной возгорания пока что неизвестно. Пострадавших нет, всех рабочих эвакуировали", – рассказала она в интервью "Комсомольской правде".

По данным МЧС, пожара составила около 1000 квадратных метров, ему присвоили четвертый номер сложности. Также была угроза распространения огня на соседние здания.

В настоящий момент пожар ликвидировали.

Фотографии и видео происшествия местные жители активно публиковали в социальных сетях. Люди обеспокоены, что дым от пожара может быть вреден для здоровья и призывают закрывать окна и форточки в помещениях.