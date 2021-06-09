СК возбудил дело после обнаружения тела двухмесячного ребенка в московской квартире

19:50
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела двухмесячного ребенка в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следственного управления ведомства Юлию Иванову.
Уточняется, что следователи выявили состав преступления согласно части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". На данный момент специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что 9 мая в квартире жилого дома на Смирновской улице было обнаружено тело двухмесячного ребенка. В этот момент мать находилась в квартире, она же и вызвала скорую помощь.
В столичной прокуратуре рассказали, что женщина злоупотребляет алкоголем. Кроме того, она воспитывает еще пятерых детей.
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