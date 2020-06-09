В Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

56 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

Известно, что у всех скончавшихся пациентов была диагностирована пневмония.

Таким образом, общее число умерших пациентов с подтвержденным COVID-19 в городе увеличилось до 3 085 человек.

За последние сутки в России было выявлено 8 595 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом в Москве было подтверждено 1 572 случая.

В России подтвердили 8 595 новых случаев COVID-19

Роспотребнадзор ранее заявил о разработке 35 рекомендаций для профилактики коронавируса. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова

Также известно, что сегодня президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы борьбы с пандемией COVID-19. Сообщалось, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.