Сотрудница СИЗО врукопашную обезвредила преступника в Петербурге

09 июня, 19:19
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Санкт-Петербурге сотрудница СИЗО Алина Сабурова задержала преступника с помощью приемов рукопашного боя.
"Девушка возвращалась домой с подругой, когда увидела в ближайшей лесополосе мужчину, избивающего женщину. Не раздумывая, сотрудница пришла на помощь: приемами рукопашного боя обезвредила злоумышленника, но тот успел убежать", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального управления ФСИН.
Спустя некоторое время злоумышленник появился недалеко от девушек и сделал вид, что занимается спортом. Однако Сабурова его опознала и начала фотографировать. Мужчина же ответил на это агрессией и набросился на сотрудницу СИЗО, которой снова пришлось воспользоваться навыками рукопашной борьбы.
В это время на место происшествия прибыли полицейские и задержали нападавшего. Им оказался ранее судимый 28-летний уроженец Удмуртии. В отношении него было возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж.
Уточняется, что в ходе борьбы со злоумышленником девушка получила травмы пальцев рук и незначительные травмы головы.
Ранее полицейские задержали мужчину, угрожавшего ножом девушке в столичном метро. Злоумышленник напал на 22-летнюю девушку, приставил нож и попытался заставить ее пройти с ним в общественный туалет. Однако в этот момент вмешались прохожие, и через несколько минут 35-летний мужчина уже сидел в отделении полиции.
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