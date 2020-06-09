Сотрудница СИЗО врукопашную обезвредила преступника в Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге сотрудница СИЗО Алина Сабурова задержала преступника с помощью приемов рукопашного боя.

"Девушка возвращалась домой с подругой, когда увидела в ближайшей лесополосе мужчину, избивающего женщину. Не раздумывая, сотрудница пришла на помощь: приемами рукопашного боя обезвредила злоумышленника, но тот успел убежать", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального управления ФСИН.

Спустя некоторое время злоумышленник появился недалеко от девушек и сделал вид, что занимается спортом. Однако Сабурова его опознала и начала фотографировать. Мужчина же ответил на это агрессией и набросился на сотрудницу СИЗО, которой снова пришлось воспользоваться навыками рукопашной борьбы.

В это время на место происшествия прибыли полицейские и задержали нападавшего. Им оказался ранее судимый 28-летний уроженец Удмуртии. В отношении него было возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж.

Уточняется, что в ходе борьбы со злоумышленником девушка получила травмы пальцев рук и незначительные травмы головы.

Ранее полицейские задержали мужчину, угрожавшего ножом девушке в столичном метро. Злоумышленник напал на 22-летнюю девушку, приставил нож и попытался заставить ее пройти с ним в общественный туалет. Однако в этот момент вмешались прохожие, и через несколько минут 35-летний мужчина уже сидел в отделении полиции.