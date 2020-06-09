Подростков задержали под Красноярском за изготовление бомб

Фото: СК РФ

В Красноярском крае задержали трех подростков, которые изготавливали бомбы. Их подозревают в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, передает RT.

По данным следствия, несовершеннолетние были сторонниками анархизма. С октября прошлого года по настоящий момент они изучали запрещенную литературу и фильмы по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Уточняется, что полученные знания они практиковали в заброшенном доме, на пустырях и стройках.

В настоящее время в отношении подростков возбуждено уголовное дело.

Ранее в Московской области был обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Оперативники МВД изъяли пулеметы, карабины, винтовки, автоматы Калашникова, пистолеты Макарова. Одному из фигурантов дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.