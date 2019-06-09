В Лондоне горит жилой дом

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Сотня пожарных выехала для тушения пожара в семиэтажном жилом доме в районе Баркинг в восточной части Лондона. Об этом сообщила на своем сайте пожарно-спасательная служба Лондона, передает ТАСС.

"Пятнадцать пожарных расчетов и порядка 100 сотрудников противопожарной службы были направлены к месту пожара в многоквартирном жилом доме на улице Де Пасс Гарденс в Баркинге", – сообщили пожарные.

Огнем охвачены все семь этажей дома, о причинах пожара пока неизвестно. Скорая помощь и полиция Лондона успели вовремя сообщить всем жителям этого дома о пожаре, поэтому не исключено, что они покинули свои квартиры.

