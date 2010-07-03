Один человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Один человек стал жертвой пожара в квартире на юге столицы, еще один пострадал. Об этом Агентству "Москва" сообщили в экстренных службах города.

Инцидент произошел в многоэтажке на Варшавском шоссе в районе Чертаново Южное.

"Из горящей квартиры спасатели вытащили двоих человек. Прибывшие на место инцидента медики заключили, что в результате возгорания один человек погиб и еще один пострадал", – указал источник. Площадь пожара – 15 квадратных метров. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при пожаре в городском округе Истра. Возгорание происходило в населенном пункте Карасино на площади 18 квадратных метров. Для тушения пожара были привлечены 20 человек и семь единиц техники.