Обнаружено тело четвертого туриста из семи погибших под лавиной на Алтае

Фото: 04.mchs.gov.ru

В Горном Алтае спасатели нашли тело четвертого туриста из семи погибших под лавиной, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по региону. Судьба еще троих остается неизвестной. Поиски осложнены из-за больших объемов схода снега.

В ведомстве отметили, что три тела туристов, найденные ранее, доставлены в Горно-Алтайск и уже опознаны.

На сайте главка МЧС указано, что 9 мая в 5 утра по местному времени, с наступлением светлого времени суток, поисковые работы были возобновлены. В них задействованы 30 человек, в том числе семь кинологических расчетов. Одна группа продолжит поиск по гребню горы Металлург, две группы работают на месте схода лавины. Глубина снежной массы достигает пяти метров.

Ранее сообщалось, что группа туристов из Новосибирска попала под лавину в Горном Алтае. Сход лавины произошел 6 мая. Семь человек погибли на месте. Двоим удалось выжить – они во вторник, 8 мая, добрались до села Кош-Агач и сообщили о произошедшем. До этого подать сигнал бедствия у них не получалось, так как в горах нет сотовой связи.

По данным местных СМИ, туристы шли по маршруту четвертой категории сложности.

Выжить после схода лавины почти невозможно – в этом уверен аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов. По его словам, на спасение у туристов было всего 15 минут. По истечении этого срока большинство попавших под лавину умирают от асфиксии.

