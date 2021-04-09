Соцзащита Москвы работает с семьей, где подросток обвинила мать в нанесении порезов

09 апреля, 19:56
Фото: depositphotos/DmitryPoch
С семьей госпитализированной 15-летней девочки, которая обвиняет свою мать в нанесении ей резаных ран, работают сотрудники соцзащиты Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения города.
"Сейчас девочка в больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Состояние ребенка стабильное, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что сотрудники общались с подростком в больнице и навестили ее маму. По их словам, в общении между женщиной и ее дочерью действительно есть сложности.
"Сотрудники соцзащиты оказывают всю необходимую поддержку, чтобы помочь в разрешении трудностей в семье. Специалисты, прежде всего, будут действовать в интересах ребенка", – добавили в департаменте.
Ранее столичная прокуратура начала проверку после того, как в одну из больниц города поступила 15-летняя девочка с многочисленными ранами на теле. Девочка рассказала, что травмы нанесла ей мать. Семья уже состоит на профилактическом учете.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: