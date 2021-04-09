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Происшествия

09 апреля, 19:56

Соцзащита Москвы работает с семьей, где подросток обвинила мать в нанесении порезов

происшествия

Фото: depositphotos/DmitryPoch

С семьей госпитализированной 15-летней девочки, которая обвиняет свою мать в нанесении ей резаных ран, работают сотрудники соцзащиты Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения города.

"Сейчас девочка в больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Состояние ребенка стабильное, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что сотрудники общались с подростком в больнице и навестили ее маму. По их словам, в общении между женщиной и ее дочерью действительно есть сложности.

"Сотрудники соцзащиты оказывают всю необходимую поддержку, чтобы помочь в разрешении трудностей в семье. Специалисты, прежде всего, будут действовать в интересах ребенка", – добавили в департаменте.

Ранее столичная прокуратура начала проверку после того, как в одну из больниц города поступила 15-летняя девочка с многочисленными ранами на теле. Девочка рассказала, что травмы нанесла ей мать. Семья уже состоит на профилактическом учете.

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