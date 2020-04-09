Житель Салехарда получил коробку с землей вместо ТВ-приставок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Житель Салехарда получил коробку с землей вместо посылки с ТВ-приставками, сообщает Агентство "Москва".

Он сделал заказ в интернете, после чего покупателю позвонила женщина и заявила, что по акции ему пришлют два устройства по цене 4 тысячи рублей. В почтовом отделении заявитель оплатил посылку общей стоимостью 4,6 тысячи рублей. Вскрыв посылку, он увидел сверток бумаги и коробку с землей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В правоохранительных органах пояснили, что потерпевший заказал якобы телевизионную приставку Union 1080. В Сети это устройство позиционируют как расшифровывающее платные ТВ-каналы и позволяющее смотреть спутниковые трансляции. В действительности такой приставки нет.

В 2019 году москвичка получила посылку c AliExpress в отделении "Почты России", но вместо плеера обнаружила полукилограммовый серый камень. Продавцы утверждали, что отправляли нужный товар. На почте объяснили, что девушка сразу не написала претензию относительно содержания посылки, когда ее получала.