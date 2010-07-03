Дети и подростки стали реже гибнуть в ДТП в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала 2019 года число детей и подростков, погибших в ДТП в России, снизилось на 6,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД РФ.

Отмечается, что общее количество таких аварий выросло на 2,3%, а количество раненных – на 3,8%.

В Госавтоинспеции подчеркнули, что дети все еще остаются одной из наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения.

С приходом весны инспекторы отмечают рост аварийности с участием юных водителей мопедов и мототранспорта, а также детей-велосипедистов. Большую часть подобных ДТП зафиксировали в марте. Это связано со школьными каникулами, когда дети часто бывают на улице.

Ранее в ГИБДД задумались о переобучении попавших в аварию водителей-новичков. Этот вопрос прорабатываются при составлении фундаментальных документов, направленных на улучшение безопасности на дорогах.