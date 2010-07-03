Сотрудник турфирмы в Москве проиграл деньги клиентов в букмекерской конторе

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Сотрудник туристической фирмы проиграл деньги клиентов в букмекерской конторе и скрылся. Его поиски ведут столичные полицейские. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

8 апреля в полицию обратился генеральный директор одной из турфирм. Она рассказала, что нашла в офисе записку от работника. В ней он признался, что проиграл деньги компании на ставках.

Ущерб от действий сотрудника турфирмы оценивается в 580 тысяч рублей. Средства были получены от граждан за туристические путевки.

Ранее сообщалось, что Минфин России подготовил законопроект, который призван помочь игрокам букмекерских контор и тотализаторов добровольно ограничить себя в ставках.

Желающих это сделать внесут в специальный реестр, и в течение одного года игрок не сможет обратиться в контору, чтобы исключить себя из запрещенного списка.

